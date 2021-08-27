懲教警隊合辦更生活動　勉勵青少年改過自新

青少年成長期間容易受人誘惑唆擺，因而誤入歧途。懲教署與警方合作的「並肩同行」計劃日前於沙咀懲教所為青少年在囚人士舉辦名為「校蔭育苗‧並肩同行」的更生活動，安排青少年在囚人士透過以自己悉心栽種的盆栽及設計花盆，以顯示改過自新的決心。有因反修例事件而被判囚青少年指，活動令他反思犯罪的沉重代價，寄望日後能重返校園，繼續未完的學業。

懲教署與警務處合作開展的「並肩同行」計劃旨在透過不同活動向青少年在囚人士宣揚奉公守法的觀念，灌輸正面價值觀和降低再犯率。是次活動共有6名青少年在囚人士參與，署方亦安排6位在囚前所就讀的學校校長在院所會面。活動糅合藝術創作元素，讓青少年在囚人士和校長，在花盆上繪畫及寫上文字，一方面表達對未來的盼望；另一方面亦寫上鼓勵及祝福字句。活動結束前青少年在囚人士將盆栽送給各位校長，以表謝意和表達改過自新的決心。

在囚人士阿仁(化名)，入獄前就讀中六，是一名準備應考香港中學文憑考試的學生，他因為參與了社會暴力事件而被捕，定罪後感到後悔莫及。他感激懲教人員一直從旁協助給予輔導及鼓勵，讓他看到一線曙光，亦希望自己未來可以重返校園，繼續學業。

其中一位參與活動的校長表示，活動讓自己可以深入地與在囚人士交流，聆聽其心聲及想法。他希望他們能返回學校繼續學業，並懂得以這次入院所的經歷為借鑑，好好裝備自己重新出發。該校長又指，日後向其他友校的校長分享經驗，鼓勵更多校長可以多關注及接納青少年在囚人士和更生人士。

懲教主任張兆斌為活動籌辦人，他指校長來臨分享，為青少年建立正確的人生觀，而盆裏栽種幼苗，象徵他們在校長的祝福及護蔭下，重新出發。而警方義工李杏儀表示，現今青少年很有主見，但不懂得如何表達心中的想法，以致他們在不被認同時容易採取偏激的方法來處理情緒。因此活動讓他們透過藝術創作與校長互動，亦能讓他們表達自己的想法。