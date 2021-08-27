檢疫酒店屢成防疫漏洞　何栢良籲限75%入住率

菲律賓及印尼早前因應熔斷機制，其相關航班被禁止來港，一眾本地家庭陷入「外傭荒」。​港府終與印尼及菲律賓訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，下周一(30日)起，在原居地完成接種疫苗的外傭可來港工作，惟須在香港荃灣絲麗酒店檢疫21日，指定酒店設有409間房，每晚房價為800港元。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(27日)在電台節目認為，是次措施涉及菲律賓及印尼兩國等高風險地區來港人士，對上一波疫情不乏檢疫酒店防疫措施不足而導致傳染鄰房的例子，形容「欲速則不達」，擔心若操之過急，反而造成病毒傳播。

他強調，外傭指定酒店的入住率不應達至百分百上限，否則為檢疫人士採樣時或會有風險，建議以75%為入住率上限會較為穩妥。他又敦促當局加緊監察檢疫酒店的營運，確保酒店鮮風、空氣質素良好等，並建議檢疫中心應設置在遠離民居的地方，相對會較安全，希望政府可以考慮。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒擔心僅約400間酒店房未足以應付抵港外傭的需求，加上該酒店費用較以往飆約三成，整合外傭21天檢疫期即耗費16,800港元，須由僱主「硬食」，令部分有意聘請的市民因未能負擔費用而卻步，甚至放棄聘請。她又指，業界理解菲律賓和印尼都是高危地區，政府不能掉以輕心，但希望當局未來可視乎情況，逐步增加檢疫房間數目，讓外傭可有序來港。