港鐵屯門南延線擬進行公眾諮詢　屯門泳池或需搬遷

港鐵早前展開「屯門南延線」設計工作，將西鐵線由現時屯門站伸延2個車站，包括第16區中途站，以及直達屯門碼頭的屯門南站，預計2023年動工，2030年通車。網上流傳消息指，港鐵近日正為屯門南延線進行公眾諮詢。

Facebook專頁「香港鐵路發展研究組」發文表示，新建的第16區站將採用三層架空方式興建，並擬設兩個出口，分別位於車站的南部及北部。由於新車站將設於屯門河現屯門泳池附近，因此屯門泳池及「綠在屯門」社區環保站皆需要搬遷，而現有練習草坪及歷奇公園則原址整合。

屯門南站方面，車站將設於湖景路上，站內以夾層方式興建，上層則為車站及大堂，並設立通道連接附近輕鐵站及屯門碼頭，設有三個出口，分別位於現在湖景路花園、兆禧苑及海翠花園的位置。

根據港鐵的專題網站所示，該延線全長約2.4公里，將屯馬綫由屯門站向南延伸至屯門碼頭附近的新終點站屯門南站，途經屯門泳池一帶(第16區站)。項目亦會重置及提升區內社區設施，並預計屯門南延綫可於2023年展開建造工程，目標約於2030年落成。