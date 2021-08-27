誘賭客開虛擬銀行戶口洗黑錢　警拘9人包括3骨幹成員

警方財富情報及調查科早前透過情報搜集同分析，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務；並透過虛擬銀行收受賭注，快速轉走有關犯罪得益。財富情報及調查科於昨日(26日)展開代號「奔流」的行動，打擊一個利用虛擬銀行去收受非法賭注並清洗黑錢的犯罪集團。行動中警方以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」) 及「串謀收受賭注」的罪名拘捕5男4女，當中8人持香港身份證，1人持雙程證，年齡介乎23歲至62歲。

警方表示，犯案集團以金錢報酬招攬其他人於虛擬銀行開設傀儡戶口，其後透過社交網站招攬賭客，聲稱提供網上賭場服務包括麻雀、撲克及百家樂等。當賭客聯絡上中介人後，中介人協助賭客開設網上賭場戶口，並提供虛擬銀行戶口以收取款項用作兌換賭博注碼。 集團成員不但利用多個新開設的個人虛擬銀行帳戶，亦招攬其他人包括親友作為傀儡戶口持有人，從而收取及清洗犯罪得益。 集團亦設運作中心，以便集中地及有系統地運作虛擬銀行戶口，並利用互聯網進行頻繁的戶口轉帳交易，從而掩飾資金流去向，試圖逃避警方追查。

經過警方迅速及深入調查後，發現集團於去年5月至今年3月期間，利用23個戶口清洗一共約港幣3000萬港元的犯罪得益。根據初步調查，該集團於2020年7至10月期間收取逾260萬港元的非法賭注。

警方昨日以「洗黑錢」及「串謀收受賭注」的罪名拘捕3名集團骨幹成員，分別涉嫌於集團的運作中心操控有關傀儡戶口及招攬賭客。另外，警方亦同時於港九新界不同地方以「洗黑錢」罪名拘捕6名傀儡戶口持有人。據了解，集團大約以一千至數千港元去利誘傀儡開設戶口。

據悉，3名骨幹成員分別為23歲泰籍女子及其27歲中國籍丈夫，以及1名62歲本地女子，全部人報稱無業。在整個行動中，警方合共拘捕9名人士，年齡介乎23歲至62歲，包括文員、清潔工、建築工人、售貨員及無業等。部分被捕人士為夫婦、親友或朋友關係，當中3人有黑社會背景。

初步調查相信賭博網站伺服器設於海外，警方於行動中一共檢獲2部電腦、15部智能電話、45張電話預付卡、有關收受非法賭注紀錄、銀行提款卡及文件等。有關被捕人士仍被扣留調查，有關調查仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕，警方亦現正追查資金來源及去向。

財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示， 不法之徒可能會以金錢或以各種不同理由利誘市民開設戶口用作洗黑錢。市民如果借出或出售其戶口，無論借用他人或與購買者是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，戶口持有人可能已經觸犯「串謀洗黑錢」罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高刑罰係監禁14年及罰款港幣500萬港元。 另外，根據香港法例第148章《賭博條例》第7及第8條，向收受賭注者投注即屬犯罪，最高可處第5級罰款(即5萬港元)及監禁9個月。而收受賭注，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。

最後，警方再次提醒市民，切勿參與任何洗黑錢活動。科技發展一日千里，雖然新的犯罪方式會為警方的調查及取證工作帶來挑戰，警方會繼續聯同其他單位採取情報主導行動，打擊任何利用新興科技進行洗黑錢活動。