港府就內地婚姻判決條例刊憲　明年情人節翌日實施

立法會早前通過《內地婚姻家庭案件判決(相互承認及強制執行)條例》，政府今（27日）就相關規則及公告刊憲，將於2022年2月15日實施。內地最高人民法院亦將會發布司法解釋實施安排。在實施條例後，香港會承認及可強制執行內地婚姻家庭案件判決、承認內地離婚證、在內地承認和強制執行香港判決亦會更加便利。

是次憲報刊登的包括《內地婚姻家庭案件判決（相互承認及強制執行）規則》及《內地婚姻家庭案件判決（相互承認及強制執行）條例（生效日期）公告》。有關規則及公告將於下周三（9月1日）提交立法會，按先訂立後審議的程序制訂。

政府表示，有關條例旨在於香港實施《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行婚姻家庭民事案件判決的安排》（《安排》），並在香港就以下各項訂明機制：登記內地婚姻或家庭案件判決中的指明命令、承認內地離婚證，以及申請香港婚姻或家庭案件判決的經核證文本及發出相關證明書。

律政司發言人表示，相關條例及安排將惠及跨境婚姻各方、家庭及其子女，亦會在香港和內地之間就相互承認和強制執行婚姻及家庭案件判決，訂立更便捷和更具成本效益的機制，並為他們的權利帶來更佳保障，亦可減輕婚姻法律程序對婚姻雙方及家庭子女造成的影響，並緩和他們的情緒壓力。

政府提到，為讓法律執業者及公眾熟悉新條例，將會展開宣傳計劃，計劃包括與最高人民法院合辦工作坊、在律政司網站上設立「一站式」專題網頁，以及印發宣傳單張。