海關破空運工藝品毒郵包　檢逾930萬元可卡因拘1男

香港海關機場貨物組人員於本周三(25日)，於機場檢獲一件由巴拿馬運至本港，報稱為工藝品的速遞郵包，人員於16件工藝品內，發現藏有共重約8公斤的懷疑可卡因，市值930萬港元。案件交由海關毒品調查科跟進調查。於同日傍晚約6時半，海關於觀塘一工業大廈內，拘捕一名涉案男子。被捕男子23歲，報稱為物流公司的負責人，被控一項企圖販運危險藥物及阻撓海關人員的罪名，將於明日(28日)於東區裁判法院提訊。

海關發現不法分子利用複雜的方法，利用工藝品中心位置藏毒。每件工藝品收藏約500克毒品，並以厚身的亞加力膠封閉工藝品，以企圖阻撓執法人員偵查毒品。另外，海關首次發現不法分子利用以公司登記文件在工業大廈租用單位後，收取毒品郵包，而海關於該單位沒有發現有實際業務，相信該單位只用作收取毒品郵包的用途。

機場調查組高級調查主任林澤麟表示，海關與香港郵政或物流業界加強合作，以堵截利用郵寄或速遞販運危險藥物。海關表示，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。市民如發現懷疑販毒活動，可致電海關24小時熱線或透過舉報罪案專用電郵作出舉報。