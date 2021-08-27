市民帶長者打針有錢收？　林正財讚有創意

第六屆「黃金時代展覽暨高峰會」今起(27日)一連三日於灣仔會展舉辦，今屆主題為「想•創•智齡城市」，是自2016年舉辦以來首次採用網上、實體混合模式舉行，場內設有近100個介紹各類退休服務及智齡科技的攤位。

行政會議成員、安老事務委員會主席林正財表示，香港人口老化嚴重，但往年未有受到理會，至亞洲金融風暴發生過後，政府以及社會大眾才注視到人口老化問題，坦言各行各業都不能避免受到人口老化的挑戰，又指人口老化為公營醫療系統帶來壓力，故此需要考慮引入非本地醫生。

就長者疫苗接種率低，林承認在鼓勵長者打針方面做得「不太成功」，並指抗疫的「純政府行為」進入尾聲，例如疫苗接種中心不可能長時間運作，未來需進入「巷戰期」，深入民間、易位思考了解長者拒絕打針的原因。他續指，各界都應該出力鼓勵打針，舉例指有建議若市民帶一位長者打針可有錢收，他對此稱讚「有創意！」

林又指，安老院舍員工接種率十分理想，而外展接種服務第二輪比第一輪好，但仍然不理想。至於院舍挽留人手方面，他指過去幾年都做了不少措施，如改善晉升空間、增加培訓機會等，又指「從事安老業沒前途」是過時的想法。

另外，行政會議召集人、香港社會服務聯會主席陳智思出席開幕禮時，以自身經驗分享，提到2000年時只有35歲，但就被委任安老事務委員會成員，形容「當時不明所以，覺得老人事務未有切身關係」，他稱直至20年後的今日，經過每個攤位都會停下來看看，故認為公眾對安老事宜要預早準備了解。

會場展出不少智齡科技，例如有公司推出社交機械人，提供多國語言互動對話、學習功能、視像通話功能、讀新聞功能等，支援認知障礙症患者或需要陪伴的長者，並會收集數據，提升交流及照顧的效果；亦有為長期臥床的病人提供醫療級安全轉身系統，令病人得到轉身的幫助，避免患上壓瘡。