起腳襲警囚9周　男教師上訴指裁判官有偏見

去年11月11日有網民在各區堵路，當日男教師楊博文在上水一迴旋處駕車慢駛，被警員截停要求搜車。他表現激動掙扎，起腳踢中警長腹部，因而被控襲警。去年他經審訊在粉嶺法院被裁定罪成，被判入獄9星期。他不服定罪，今天（27日）於高院原訟庭上訴，法官陳慶偉聽畢控辯雙方陳詞後，決定押後至9月10日裁決，期間楊獲准繼續保釋。

上訴人楊博文的主要上訴理據指，原審裁判官吳重儀於整個審訊中偏袒控方，對上訴人有偏見。律師舉例指，上訴人的律師求情期間被吳官打斷，並強烈批評上訴人衝動狂妄。律師又指當時並無證據證明上訴人有精神問題，但吳官卻要求提取其精神報告。律師指即使吳官不接納上訴人的證供，亦不應提取精神報告，這反映吳官對上訴人的偏見。

對於上訴方的論據，法官回應指上訴人如要以原審裁判官過度干預而推翻裁決，案例規定有嚴格規定。法官強調法庭是執行公義的地方，但並非只有一方面的公義，而是要執行兩方面的公義。他又指涉案的警員為交通警，當時他們是要維持交通暢順，而涉案地方為通往落馬洲的大迴旋處，若被阻塞會有嚴重後果。至於律政司一方則認為，原審裁判官的裁決並無問題，亦無出現偏頗的情況。