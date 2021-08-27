屯馬綫出入口唔就腳　近4成居民未到過宋皇臺及土瓜灣站

屯馬綫通車接近2個月，有政黨問卷調查發現在九龍城區返工返學人士中，近4成受訪者未搭過宋皇臺站及土瓜灣站，主要原因之一是出發點與車站位置相距甚遠。政黨建議增設更多接駁通道往車站出入口，促運輸署定期監察客流量的實際情況作評估，不應一刀切取消巴士線。

該政黨九龍城支部在7月訪問994名出入九龍城區人士，發現屯馬綫通車前，居民出入交通工具以巴士為主，約佔65%，其次為渡輪及小巴。通車後，有約64%受訪者表示曾在港鐵土瓜灣站及宋皇臺站搭車，剩下近4成則表示從未搭乘，當中以馬頭圍區及馬坑涌區一帶居民居多。

政黨指，以馬頭圍區、馬坑涌區，海心區為例，居民普遍認為車站出入口「唔就腳」，例如市民由馬頭圍邨出發，起碼要步行10分鐘以上路程，期間要經過多過燈位；故建議鐵路車站增加更多接駁通道前往，例如土瓜灣站增出入口通往貴州街一帶，及北帝街設地下行人通道或天橋接駁至宋皇臺站。

對於巴士服務方面，35%受訪者認為區內巴士線服務開始出現疏落情況，亦有逾6成受訪者不贊成與港鐵重疊的巴士線取消。政黨又指出，屯馬綫部分車站收費再出現「短貴長平」問題，以鑽石山站往何文田站為例，兩站在觀塘綫相距8個站，八達通車費為8.7港元。但在新落成的屯馬綫裏，兩站相距為四個站，卻比距離更遠的紅磡站貴2港元，要求當局敦促港鐵修正計價問題。