涉長沙灣政府合署外縱火　男子認暴動囚40月

前年10月一名電腦技術員在他人撐傘掩護下，在長沙灣政府合署外有所動作，未幾政府合署大閘便起火。技術員事後被控暴動、在身處非法集結時使用蒙面物品和管有物品意圖損壞財產3罪。他在本月初於區域法院承認暴動罪，今天（27日）被判監禁40個月。法官陳廣池判刑時指本案暴動規模不少，那時香港進入混亂及暴力橫行的階段，形容本案是被告受人唆擺及政治觀念影響下所產生的悲劇。法官強調香港是法治先進的地區，必須保障公眾秩序及不同政治光譜人士的安寧，否則後果不言而喻。

被告鄭智聰（33歲）承認於2019年10月27日，在深水埗欽州街與長沙灣道交界參與暴動。他另被控的2罪則在法庭存檔，未經批准不予繼續檢控。辯方今天求情時呈上被告的求情信，表示受社會氣氛影響，由於資訊繁亂，誤以為一己行為能改變香港，一時衝動犯案，深感後悔，亦對家人表示歉疚。

法官判刑時引述被告的背景報告，指被告有禮體貼及內向，評價正面，但有強烈的本土精神，深受媒體、政客等的言論影響，亦未有顯示悔咎或改過的決心。法官又指案發時約70人在現場，片段顯示道路交通受到阻礙，而暴徒衝擊的是政府合署，有挑戰政府及公權的象徵意義，且被告攜帶裝備等，乃有備而來，該些均為加重刑責的因素。而被告的動作十分主動，一定程度上有示範作用，不認為被告是一時衝動犯案，但考慮到被告並非䇿劃者，承認控罪及獲家人強大支持，相信他能反省及改過自新，酌情減刑後決定判被告監禁40個月。

案情顯示，案發當晚約70人聚集在長沙灣政府合署外，架設路障及在捲閘外衝擊政府合署，警方則在對面一天台監視並拍攝。被告當時在政府合署外蹲下，然後搜尋其背包內物件，有人則以黃色雨傘遮掩被告。不久政府合署一道捲閘外起火，而被告就在起火處相近，並手持一個玻璃樽。警員見起火便自政府合署停車場衝出來追截，在數米外截獲被告。被告在奔跑時手持一銀色金屬棒。警方其後在被告背包搜獲點火槍、頭盔、毛巾布碎等。警方另在政府合署外檢獲玻璃樽、打火機、載有易燃液體的樽等物品。