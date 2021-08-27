逾6成半年輕人望成為彈性就業者　機構促提供法律援助保障權益

隨着社會的進步，近年多了一些新興的行業，而上班就業的模式亦有所轉變，「炒散」、「Freelancer(自由工作者)」、「零散工」等彈上班模式受到不少人的推崇。有機構就此進行了相關調查，發現220名受訪者中逾6成半希望成為彈性就業者，但亦有逾8成半受訪者認為，彈性就業「收入不穩定」及「沒有勞工保障」。機構建議政府向彈性就業者提供法律諮詢援助，及更新《僱傭條例》以杜絕假自僱的情況等。

關注草根生活聯盟在上月20日至本月23日，以網上問卷的形式收集了220名15至34歲市民的問卷。調查發現，有67.3%的受訪者表示有想過成爲彈性就業者，另亦有51.4%受訪者現在或曾經是一名彈性就業者。而希望或曾經是彈性就業者的人中，有85.8%人表示原因是「工作時間有彈性」，其次則是「較容易選擇自己喜歡的工作」，和「不喜歡受到束縛」等。

然而，談及強性就業的壞處，亦有88.6%受訪者認為爲彈性就業「收入不穩定」、86.4認為「沒有勞工保障，例如：有薪假、強積金、病假」，其次則是業「勞工權益不被重視」和「容易使人缺乏安全感」等。

現年25歲的Cat是一名彈性就業者，主要收入來自做健身教練、其次是上門補習，及人體模特兒。她表示，相比作健身工心的駐場教練，彈性就業者與健身中心沒有僱員關係，客人可以相宜價錢享受服務，而她亦可有更多私人時間。惟現時的工作方式亦令她沒有底薪保障，需要完全依靠自己在社交平台宣傳，或靠朋友介紹工作。

聯盟指出，現時彈性就業者遇到勞資糾紛時，彈性就業者只可從勞資審裁處或小額錢債審裁署進行索償，惟這兩方面皆難以合他們的需要，因此建議政府向彈性就業者提供法律諮詢援助，支援彈性就業者面對及處理勞資問題。另外，由於現時香港對於彈性就業的定義不明確，彈性就業者在不同情況下可能被判定為自僱人士或僱主，因而失去應得的勞工保障，聯盟亦建議政府應盡快檢討及更新《僱傭條例》，界定僱員身份，杜絕假自僱的情況，為彈性就業者提供適切勞工保障。