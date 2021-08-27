港大發現中和抗體BiIA-SG　或有望成為愛滋病通用藥物

愛滋病未能有效根治，至今已導致全球約4,000萬人死亡。港大醫學院微生物學系愛滋病研究所領導的聯合團隊發現，通用串聯雙價廣譜中和抗體BiIA-SG，有望能成為一種有效預防和治愈愛滋病毒一型(HIV-1)的藥物。團隊在恒河猴中進行研究，發現在愛滋病毒暴露前，接受單次BiIA-SG肌肉注射治療，能100%有效預防致病性感染；而在感染病毒後採用同一療法，所有動物亦可存活。這項研究結果已於科學期刊 《Cell Reports》八月號發表。

團隊使用感染了猴免疫缺陷病毒SHIVSF162P3CN(一種與HIV特性相近的病毒)的恒河猴模型進行研究，發現8隻未經任何治療的恒河猴中，有6隻在靜脈感染相關病毒後兩年內，演變成猴愛滋病，導致了高死亡率。相較之下，在另一組共6隻的恒河猴感染病毒前，接受了單次肌肉BiIA-SG注射，全部皆能有效預防病毒感染。

另有13隻猴子在感染病毒後，接受單次肌肉BiIA-SG注射的早期治療，其中77%恒河猴的病毒血症峰值顯著降低，並在隨後的設定點，61.5%恒河猴的病毒血症達到無法檢測的水平。研究結果證明，BiIA-SG有望被開發成為一種新型的通用抗體藥物，用於HIV-1預防和免疫治療。