車禍釀2死2傷　貨車司機不小心駕駛囚3月

去年情人節凌晨沙田發生2死2傷嚴重車禍，一輛的士載着2男1女乘客途經沙田源禾路與火炭路交界時衝燈，與一輛超速凍櫃貨車相撞，的士男司機及前座女乘客送院後證實不治。肇事貨車司機本周一（23日）於區域法院被裁定3項不小心駕駛罪成，法官今（27日）指貨車司機在事件中難辭其咎，其不小心駕駛的程度屬嚴重，決定將他判囚3個月，停牌18個月，及須參加駕駛改進課程。

肇事貨車司機黃俊賢（33歲），原本被控2項危險駕駛引致他人死亡罪，及1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2020年2月14日，在沙田火炭路與源禾路交界危險駕駛一輛中型貨車，引致的士司機金俊廷及女乘客梁銘汶死亡，及引致男乘客陳穎傑身體受嚴重傷害。被告開審前已表明擬承認不小心駕駛罪，但不獲控方接納，最終在審訊後被裁定僅不小心駕駛罪成。

法官判刑時指被告本身有多次超速、不小心駕駛等的交通紀錄，他駕駛重型貨車，理應時刻謹記不可超速，因速度及車輛的重量在撞擊中，衝擊力會成正比。雖然在本事故中，已去世的的士司機責任較大，但被告亦難辭其咎，不論是否有車輛衝燈，被告超速對其他道路使用者產生危險，若與其他車輛撞擊，可產生巨大破壞力，後果不堪設想。