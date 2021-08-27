前年聖誕德福非法集結　3人判監4人判社服令

前年12月25日網民發起「聖誕三部曲行動」，包括在多區舉行「聖誕變裝遊行」及「和你shop」。當日有示威者在九龍灣德福廣場內游走唱歌，警方到場後拘捕多人，其中4男3女被控2項參與非法集結罪，於觀塘裁判法院受審後全部被裁定罪成。其中4人今天（27日）被判240小時社會服務令，2人被判監4周，另有1人則被判監4個月。

7名被告依次為符致安（30歲、學生）、廖林鈞（24歲、外賣員）、梁茵琳（20歲、學生）、林依汶（19歲、學生）、陳楚嵐（19歲、學生）、李銘軒（19歲、學生）及劉家浩（24歲、兼職侍應）。他們被裁定在2019年12月25日於九龍灣德福廣場一期，分別在2個不同情況下，與其他不知名人士參與非法集結。

裁判官莫子聰表示，有呈堂片段拍攝到劉家浩曾經望着手提電話、使用大聲公講話。辯方強調無證據顯示被告當時正在讀稿，亦無證據證明他有份策劃今次事件，建議法庭不要循這個方向想。裁判官最終表示，雖然沒有證據顯示劉嘉浩有份策劃今次行動，但他明顯是領頭角色、做足準備，故決定判監4個月，其中1個月與另一宗已被定罪的示威案件同期執行。辯方隨即為劉提出保釋等候上訴，獲裁判官批准。

餘下6名被告中，4名20歲或以下的被告被裁判官判處最高時數的社會服務令，另2名被告符致安與廖林鈞則被判4星期監禁。裁判官強調當日被告所叫的口號有詛咒成分，即使無發生暴力或肢體衝突，案情亦不輕微。