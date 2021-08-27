售冒牌HPV疫苗兼疏忽管理病歷　西醫楊德彰除牌半年

註冊西醫楊德彰(前註冊名：楊文信)因曾經擁有以販售或生產印有偽造商標的藥物，違反《商品說明條例》、沒有妥善保管其接種HPV疫苗的病人紀錄，以及委託無妥當資格人員暫代醫療職務，包括保管病人病歷紀錄等，一共被控3項罪名，醫務委員會今日(27日)就此展開聆訊。當中第1項控罪，即違反《商品說明條例》，楊早於去年5月22日在觀塘裁判法院認罪，並被判入獄4個月。最後，醫委會分別判被告停牌6個月及1個月，同期執行。

早於2019年7月，海關及衞生署在觀塘信穎醫務中心檢獲76盒印有偽造商標的HPV疫苗，該中心其中一名董事為楊文信，即未更改註冊名稱前的楊德彰。案情指，楊德彰接獲經紀推薦購買相關疫苗，購入後按藥廠建議檢查標籤，以分辨真偽，惟判斷錯誤，更一度出售印有偽造標籤的疫苗。

辯方律師表示，楊德彰願意認罪，沒有進行抗辯，惟他求情時指被告已盡量檢查藥物標籤以確認真偽，但因一般醫生難以用肉眼分辨藥物真偽，而海關同樣憑該疫苗包裝的「，」及字裏行間的空隔來辨認偽造。辯方律師又稱，被告因此事而導致信譽破產，大量客人向他追討賠償導致財政出現困難，壓力過大而暴瘦。而楊德彰於求情期間亦一度哽咽落淚。

聆訊小組主席劉允怡則指案情嚴重，因疫苗安全會危及公眾健康，醫生應要與藥廠直接聯繫，確保疫苗正貨。最後決定判處第1項及第2項控罪停牌6個月及1個月，同期執行，而第3項控罪因控方無法提出證據而被擱置。

翻查紀錄，早於2019年12月，楊德彰已因在診所外，不當展示醫學美容廣告及不善處理危險藥物被控告專業失德；而再早一年，即2018年亦被法院裁定違反《危險藥物條例》，當時楊承認該2項控罪，並被醫委會判處停牌3個月及1個月，同期執行，緩刑18個月。