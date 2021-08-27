社交平台有助成功戒煙　學者警告另類煙或令吸煙率回升

吸煙有害健康，樂善堂早前獲衞生署資助下推出計劃鼓勵企業員工戒煙，結果顯示，計劃成功將參加者的戒煙及減煙率提升至7成半；計劃又發現，利用社交媒體平台可加強戒煙輔導效果，成功戒煙者較沒有使用社交平台交流的人高出2.5倍。港大公共衞生學院講座教授林大慶警告，雖然本港吸煙率近年大幅降低，但另類煙或令吸煙率回升，呼籲大家要與煙草業「抗爭到底」。

由衞生署資助下，樂善堂於2013年起推行「愛‧無煙」前線企業員工戒煙計劃，以協助企業鼓勵員工戒煙，計劃會透過深入健康講座及個人化WhatsApp交流，以及定期短訊SMS提示，讓戒煙的成員隨時與輔導員交流。

港大跟進研究結果顯示，計劃成功令7成半吸煙者戒煙或減少吸煙。研究發又現，有使用社交媒體接收戒煙資訊及與輔導員在線交流的參與者，成功戒煙或減少吸煙的比率，較沒有使用社交平台交流的參與者，分別高1.7倍及2.5倍。由於計劃成功，樂善堂今日（27日）宣布推出新一期企業員工戒煙計劃。

港大公共衞生學院講座教授林大慶表示，雖然香港的吸煙率近年大幅降低，但電子煙和加熱煙等新興煙草產品可能會改變局面，聯合國及世界衞生組織草業是非常醜陋及惡毒的行業，他呼籲大家要與煙草業抗爭到底，企業不要與煙草業「黐埋一齊」，並應發聲表達對政府全面禁止所有另類煙的支持，不要讓另類煙成為青年的危機。