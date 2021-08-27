18歲男生藏汽油彈材料　判更生准保釋候上訴

前年10月13日荃灣發生示威衝突，一名18歲學生於荃灣廣場外被捕，警員在他附拾獲一個背囊，在內搜出被告的錢包、2樽易燃液體、及噴漆等物品。男生經審訊後，2周前於西九龍裁判法院被裁定管有物品意圖摧毀財產罪成，今天（27日）被裁判官判入更生中心。惟裁判官准他保釋以現金人事共5萬港元保釋等候上訴，期間不准離港，及須每星期到警署報到2次。

18歲被告何駿賢，被控於2019年10月13日在荃灣廣場外管有1個膠樽及1個玻璃樽，其中膠樽內含高度易燃有機溶劑環己烷144毫升、異丙醇108毫升及0.02克類似矽膠的不知名固體，玻璃樽則內含環己烷130毫升、異丙醇7毫升及0.61克澱粉固體，以及一枝噴漆，並意圖在無合法辯解下使用上述物品摧毀他人財產。

裁判官劉淑嫻今天判刑時指，案發時被告遭警員追截，把藏有涉案物品的背囊丟下，涉案物品可以用來製作2019年示威常用的汽油彈，其性質不穩定，屬於危險武器。裁判官指被告無視物品對公眾的風險，判刑須具阻嚇性以顯示案情的嚴重性，故採納懲教感化官建議，判處更生中心令。