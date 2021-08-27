警破刷單賺佣求職騙局　拘5人涉款58萬元

不少年輕人在暑假求職賺錢，但騙徒亦趁此「黃金機會」大肆行騙。今年7月9日至22日期間，有10名市民使用同一手機應用程式尋找工作，不約而同被一篇聲稱聘請「網上刷單員」的廣告吸引，惟各人求職後，不但未能獲得薪金，更賠上墊支的款項，總損失約58萬港元。警方跟進調查後，本周三(25日)及昨日(26日)拘捕5人，不排除會有更多人被捕。

東九龍總區重案組高級督察沈灝旻表示，騙徒在網上發出招聘廣告，標榜毋須任何要求，並以高回報吸引受害人。受害人透過電話接洽騙徒後，對方會指示他們登上大型購物網站，點選一些商品再放入購物車，並要求他們不用在網站付款，而是經過轉數快方式匯入指定戶口，聲稱相關手法可增加網店點擊率，並讓受害人獲得8至10%商品佣金。

為誘使受害人深信可輕易獲利，騙徒會先給予「甜頭」，最初讓受害人購買較便宜的商品，待完成「刷單」後，便依言將本金連同佣金全數歸還，之後才進一步要求受害人購買銀碼較大的商品，並以種種藉口拒不還款，從而騙取金錢。

總區重案組總督察莫子威表示，受害人包括9女1男(17至21歲)，全部是學生，他們被騙徒以機件故障、銷售數字未夠高等理由作推搪，未能獲得原定酬金，損失金額由890至168,460港元不等，其中損失最高一宗的受害人被騙匯款9次，直至耗光積蓄，開口向母親借錢時方被揭發。

警方經深入調查後，鎖定多名犯罪集團成員的身份，本周三起一連2日展開代號「察言」行動，成功拘捕2男3女(22至53歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，同時檢獲多張銀行卡、手機、電話卡及約2,000港元現金。被捕人士分別報稱任職髮型屋及無業，全部有案底，他們已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

莫子威補充，騙徒均為機會主義者，會把握每一個機會榨取錢財，翻查目前整體罪案數字，每10宗刑事案件便有3宗牽涉詐騙，而類似本次的求職騙案，今年至今已有357宗，較去年同期的127宗升近2倍。

他指出，市民要防止自己及身邊人成為受害人，需要有非常高的防騙意識，提醒市民在網上進行求職或交易等活動時，必須時刻保持高度戒心。所謂「筍工」往往異想天開、不切實際，而今次案件的受害人皆是入世未深、社會經驗不足的年輕人，作為家長或長輩應多加關心及詢問他們的近況，協助拆穿騙局。