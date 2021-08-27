團體批職工盟披着工會外衣搞政治鬥爭　促盡快取締

在教育專業人員協會（教協）解散後，有消息指警方國安處的下一目標是職工會聯盟。有團體狠斥職工盟披着工會外衣，「大搞」政治鬥爭，更勾結外國勢力以顛覆國家政權。團體到灣仔警察總部請願，要求國安處盡快取締職工盟。

團體保衛香港運動表示，職工盟、民陣及支聯會均是蛇鼠一窩，在近期都被指涉違《港區國安法》而受查，以及有意透過解散以逃避刑事責任。請願人士指出，傳媒揭發職工盟多年來收取「美國國家民主基金會」數以千萬元資助，涉嫌收取黑金顛覆國家政權及危害國家安全，疑觸犯國安法。

請願人士促請國安處徹查職工盟的收入來源，並如對待支聯會一樣，根據國安法要求其核心成員提交資料解釋事件，包括檢視是否有利用收入舉行多場黑暴電影放映會，包括播放黑暴紀錄片《理大圍城》、《佔領立法會》及《中大保衛戰》等。若有相關證據，相信足以構成勾結外國勢力及宣揚恐怖主義，並應立即檢控及取缔職工盟。

另外，請願團體又點名批評職工盟秘書長李卓人是反中亂港的罪魁禍首，從前年反對修訂《逃犯條例》暴亂起，涉嫌組織及參與多場非法集會。至於職工盟前主席吳敏兒亦因參與去年攬炒派「35+」初選，被控違反國安法。團體認為可見職工盟的頭目只是披着工會外衣，「大搞」反政府的政治鬥爭。