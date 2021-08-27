女警涉偷竊及當眾露性器　稱有心理問題押後再訊

聲稱有嚴重心理問題的女警，因涉嫌偷竊名牌圍巾及朱古力被停職候查期間，被指再到商場盜竊，並在現場露出陰部。案件今天（27日）在觀塘裁判法院提訊，裁判官批准被告暫時毋須答辯並押後案件，期間辯方會寫信予律政司，商討以其他方式處理本案。案件現安排至10月7日再訊，期間被告准以2萬港元保釋。

報稱警員的48歲被告劉潔兒牽渉2宗案件。首宗案件涉及2項盜竊罪，指她於2020年12月17日，在觀塘apm商場內的Twist店舖，偷竊1條Gucci藍色圍巾和1條Gucci黑色圍巾，合共價值5513港元；以及在Godiva店舖內偷竊1盒片裝黑朱古力、1盒Cube松露朱古力和2盒松露朱古力，合共價值2666港元。

第二宗案件則涉及2項盜竊、1項管有攻擊性武器及1項在公眾地方作出猥褻行為罪，指她在2021年6月26日，在牛頭角MegaBox商場內的星巴克咖啡店偷竊一隻價值210港元的水杯，及管有1把鎅刀；並於同日在同一商場內的永旺百貨內，偷竊1個價值824港元黑色背囊，及猥褻暴露她的陰部。

辯方律師今天向裁判官表示，被告有嚴重心理問題超過20年，可以透過政府內部報告確認，故打算在押後期間向律政司申請以其他方式處理本案。加上控方今天才要求新增在公眾地方作出猥褻行為罪，辯方表示需時向被告人索取指示。裁判官結果批准辯方的押後申請。