擦邊球侮辱國旗惹議員憂慮　曾國衞：會全盤考慮個案

政府提出《2021年國旗及國徽(修訂)條例草案》，列明禁止網上侮辱國旗或國徽，並將檢控時限延長2年。議員指出過往別有用心的人士及媒體「惡搞」國旗，亦擔憂教師在教學過程中「唱衰」國家。政制及內地事務局局長曾國衞指出，會按照法例、個案情況及證據全盤考慮。而教育局亦會一直更新課程指引，加強學與教資源。

曾國衞表示，國歌、國旗及國徽是國家的象徵，代表國家的權威，立法目的是為確保正確使用國旗及國徽，維護國家尊嚴，繼而弘揚愛國精神。他強調立法的根本原則及主要精神只有一個，就是尊重國家，相信市民易於理解及執行。執法機構會按照法例的相關規定、個案情況，以及搜集所得的證據，再交由法庭裁決，所以局方難以評論不同個案及情況會否觸犯法例。

議員陸頌雄提及前年7.21中聯辦大樓外的國徽被示威者塗污，令全國憤怒。陸同時關注網上「惡搞」國徽的行為，例如早前有本地及外國別有用心的人士和媒體將國旗上的5粒星改為5粒病毒以侮辱國家。陸亦批評美國經常將責任轉嫁予中國，又指摘中國處理疫情的方法。另外，陸憂慮別有用心的教師或會「歪嘴和尚念歪經」，在教學過程中「唱衰」國家，問及教育局如何加強培訓。

曾國衞表示，如果有理由相信某複製品為國旗，一樣受條例涵蓋，在評估其實際情況及含意後，有需要的話會提出檢控。教育局方面則指，昨日(26日)已向中小學發通告，公布國民教育一站通平台，有助師生認識國旗及國徽。而下月亦會舉行介紹升國旗的網上研討會，在全學年亦會舉辦教師工作坊。