遇查逃跑拒示身份證　男子盜竊阻差囚2個月4日

去年5月27日旺角有人聚集堵路，21歲男子被警方截停後，涉嫌坐在地上及拒絕出示身份證，事後被控阻差辦公及盜竊兩罪。他早前承認盜竊罪，經審訊後，今天（27日）下午在西九龍裁判法院被裁定阻差辦公罪亦成立。裁判官劉淑嫻判被告監禁2個月4天，但批准被告以1萬港元保釋以待上訴，期間不得離港及須每周到警署報到2天。

21歲被告蔡俊賢，被控於2020年5月27日，在旺角奶路臣街與花園街交界，阻撓警員謝志英執行職務。他較早時已承認1項盜竊罪，控罪指他偷竊屬於另一人的一張東亞銀行信用卡。

裁判官劉淑嫻今天裁決時，指警方證人誠實可靠，證供清晰明確。控方案情顯示，警員謝志英看見被告由花園街跑入山東街，遂向被告表明身份，要求被告停下，但被告沒有理會。謝追到奶路臣街後終於截停被告，惟被告突然坐在地上，亦沒依指示出示身份證。被告其後被帶上警車，才被警方搜出身份證確認身份。被告被帶到警署後，於警誡下承認當時沒有出示身份證，並在會面紀錄上簽名。

被告自辯時則稱，自己突然被警員追截，感到害怕及不知所措，其後因疲累而坐下。他被帶回警署後，由於感到十分疲累，沒有看過會面紀錄便簽名，亦因為想盡快處理而拒絕律師協助。裁判官認為被告應該知道簽名的重要性，在警署內面對可能令自己入罪的文件，卻因疲倦而簽署，說法匪夷所思。裁判官因此認為被告沒有實話實說。基於被告沒有理會警員指示，態度不合作，令警員須等候支援、搜出身份證後，才能確認被告身份，其行為已構成阻撓。