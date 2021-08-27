政Whats噏：葛珮帆批721案判刑重　司法機構仍拒設量刑委員會

本港司法亂象頻生，議員葛珮帆(EQ)尤其關注元朗7.21襲擊案被告因暴動罪等罪成，被判囚3年半至7年，令市民質疑量刑準則。不過司法機構依然死撐現時嘅制度比起設立量刑委員會更好喎。

EQ去信司法機構提及反對修訂《逃犯條例》風波期間嘅同類案件，例如中大2號橋暴動案嘅傷人手法更暴力，但判刑就比7.21案輕。EQ亦提到首宗《港區國安法案》被告唐英傑被判監9年，有關判刑對日後案件有標誌作用，不過令市民質疑量刑準則。EQ去信要求討論法官行為諮詢委員會，同埋建議設立量刑委員會。

司法機構回覆話，設立量刑委員會需要更多時間，而且可能只係訂立一般嘅量刑原則同指引。信中又提到截至上月31日，上訴法庭已經處理唔少於18宗社會事件案件嘅判刑覆核，並就涵蓋嘅主要罪行發出重要嘅量刑指引。司法機構認為相比之下，現行嘅判刑覆核制度係處理量刑事宜最有效率嘅方法。至於處理投訴法官事宜，司法機構話針對法官及司法人員行為投訴嘅兩層機制已經喺本月16日生效，並已委任投訴法官行為諮詢委員會成員喇。