教育局更新指引　學校爆疫或停面授課21天

師生接種率逾70%的學校新學年可恢復全校全日面授課堂，教育局今日（27日）再更新學校防疫指引，稱若校內有新型冠狀病毒確診或初步確診者，按衞生防護中心建議出現確診個案的學校須暫停校內面授課堂及活動14或21天。

指引又提到，當校內出現有密切接觸者或密切接觸者的同住成員時，政府會要求密切接觸者的同住成員接受強制檢測。任何人若曾與密切接觸者在其檢疫開始當天或之前21天居於同一居所，便須在限期前(即得知有關密切接觸者須接受檢疫後的兩天內)接受檢測，並在接受檢測後的3天內向政府報告檢測結果。

如學校安排學生在校內午膳，較理想做法是由教師或學校人員看管，學生在校內享用由學校飯盒供應商提供的獨立包裝飯盒，並確保包括進食地方內的座位分布、間隔等安排符合衞生防護要求。學校應為餐桌設置隔板，學生須保持適當的距離並避免面對面；如學生在同一地方分批午膳，午膳之間亦須適當清潔及消毒。

集會及活動安排方面，如有必要進行小組活動，須確保場地空氣流通，參加者應戴上口罩、盡量保持最少1米距離及避免面對面活動，並在活動前後清潔雙手；場地在活動結束後徹底清潔消毒。學校一般不應舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、陸運會或水運會等，如學校認為有必要舉辦畢業禮，則須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、限制入場總人數等。

至於恢復全校全日面授課堂的學校，在學校嚴格遵守防疫措施及指引的大前提下，局方容許學校進行集會活動、小組活動、大型集體活動，如舉辦陸運會及水運會，根據衞生防護中心建議，學校須只容許已完成接種第二劑疫苗並超過14天的學生參加比賽項目。