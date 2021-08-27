政Whats噏：選委資格同議席「雙失」　運滯鄭松泰車公廟求籤

當感到前路一片茫然，自不然會求神問卜。熱血公民鄭松泰日前因被裁定，佢嘅選委會當然選委嘅登記無效，連帶立法會議員資格亦一併喪失，兼且5年內不得參選。驟然遭到「雙失」打擊嘅鄭似乎相當迷惘，今日(27日)就去車公廟求籤以冀神明指點迷津，事後仲話車公真好靈添！其實喺今年年初，東網都有邀請術數師同一眾議員預測牛年運程，當中就講到鄭嘅今年運勢欠佳，同車公靈簽高度脗合呀！

儘管「雙失」已成事實，但今早鄭松泰就喺電台節目中，話對於資審會嘅決定感到奇怪，而當局嘅通知文件亦未有解釋清楚相關理據，估計自己被裁定登記無效，可能因2016年佢嘅參選政綱中，倡議修改基本法有關。其後佢喺社交平台貼文，指自己其實可以唔遞交選委登記表，悶悶地做到12月會期屆滿為止；而佢主動去做一個明知有風險嘅決定，當中嘅考慮需要更長遠眼光、同埋更遼闊嘅視野去觀看。又話外間對佢冷嘲熱諷、落井下石，通通都係預料之中。

之不過，去車公廟求到邊支籤，就唔係預料之中喇。今次鄭求咗兩支籤，其中一支求到第三十一簽，屬中簽。簽文係「手執絲綸釣大江，無魚即覺自恓惶，大魚拽尾相迎接，酌酒烹茶味見香。」解曰「先凶後吉，自身平安，家宅平安，婚姻不合。」

到底鄭松泰點睇呢條車公簽文呢？佢喺社交平台留言話「唔係講笑，車公真係好靈。」睇返今年2月，香港術數家協會術數師楊子東為鄭所作嘅運程預測，就話佢係農曆四月同農曆七至八月都可能出現財困，要小心破財。適逢農曆七月，鄭就遭DQ即時失業，停發議員薪津真係破財呢！

至於無咗議員收入，係咪代表霉運到此為止呢？恐怕未必，因為楊師傅話鄭喺農曆七至八月健康可能出問題，去到農曆九月更可能面對小人是非，如果處理得唔好就會變成官非啊！

楊師傅當時又提到，鄭喺男女關係方面都可能會出問題，恐怕會造成感情生活破碎。咁啱車公簽文就有婚姻不合四個字！雖然車公簽文都有「先凶後吉、自身平安」嘅安慰說話，不過今年餘下嘅日子，鄭都要步步為營先至得嘞！萬一好嘅唔靈，醜嘅靈，就唔係咁好喇！