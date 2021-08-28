哮喘夏季發病　多涉環境因素

冬天是哮喘的高發季節，但原來即使到夏天，哮喘病患者仍不可鬆懈。有呼吸系統科醫生表示，近日多了患者因咳、氣喘等哮喘病徵求診，可能與環境因素有關，例如有患者路過有木棉樹的公園便會病發，或冷氣太久未清洗，導致灰塵積聚。他又強調，患者勿只用氣管擴張劑而不使用類固醇，因為氣管擴張劑可在短時間內改善患者病徵，但並不會治好哮喘。

冬天時冷空氣容易刺激氣管，誘發哮喘，但其實夏天亦易有哮喘，例如患者經過有致敏原，包括木棉花的位置，或冷氣場所，便會發病。呼吸系統科醫生劉柱略指，出入冷氣場所多了患者發病，可能因溫度轉變，亦有可能是冷氣機太久未有清洗，致灰塵積聚，而使用空氣清新機可在一定範圍內有效減低患者發病風險。

哮喘分為輕微及嚴重兩種，會影響其病發程度，不過治療上的共同目標是改善患者咳嗽、痰及喘氣的病徵，並將肺功能恢復正常，不影響日常活動。劉解釋，輕微病人較易達成目標，但嚴重病人要紓緩病徵並不容易，可能需要使用較多藥物，包括噴劑、口服藥、類固醇、生物製劑，甚至手術。

有部分人可能因憂慮類固醇會有副作用，故只使用氣管擴張劑。劉坦言，氣管擴張劑可在短時間內改善患者病徵，但並不會治好哮喘，如果患者氣管發炎，更需要使用類固醇噴劑，並強調噴劑的劑量比口服類固醇少10倍至100倍，較低機會引起嚴重副作用。另有研究指出，如每年使用多於3支擴張劑，會增加患癌風險；使用多於12支，更會增加死亡風險。

他續指，類固醇並非數小時內便可發揮藥效，故要配合氣管擴張劑，令病人即時得到紓緩；而病情到中後期，可以調整藥物劑量，減低擴張劑使用量，但仍要使用類固醇控制病情。劉又提醒病人，勿發展至氣喘才求醫，並呼籲病人不可在未經醫生同意下自行停藥，以免病情變得更反覆。