區議員辦事處播電影邀周冠威分享　40人被指犯聚收告票

旺角區議員朱江瑋在昨晚(27日)於旺角金山商業大廈的辦事處，舉行電影《幻愛》的放映及分享會，同時邀請電影導演周冠威出席。放映會由晚上7時半開始，至晚上近10時，突然有食環署及警員10多人到場，聲稱該辦事處屬「公眾場所」，而放映會則屬公眾活動。警員其後要求在場人士出示身份證予以登記，表示會對他們發出違反禁聚令的599G告票。

現場消息指，出席放映及分享會的觀眾及義工約有約40人，區議員朱江瑋事後稱，現場人士全經朋友輾轉介紹，不屬公開活動，純粹是在一個私人地方舉行的朋友聚會。據了解，有執法部門收到舉報，得悉上址舉行有關活動，故早已派人混入場所「放蛇」，確認活動容許有「不相識的人士」參加，故認定場地屬公眾地方，因此可發599G告票。

朱江瑋的助理尤先生指出，活動屬私人性質，是朋友帶朋友參加，根本不可以說「有一個人唔識，便說是公眾地方」，認為執法人員的說法並不合理，而有參加者更表明不會繳交罰款。