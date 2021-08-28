雷霆21：警方新界南反罪惡　共拘51人

警方新界南總區刑事部，聯同荃灣、沙田及葵青警區以及機動部隊，在昨日(27日)下午展開代號「雷霆2021」及「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，並搗破3間非法賭博場所及發現有多間違規營業的娛樂場所，共拘捕51人。

行動中，警員共拘捕35男16女(20至81歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「在賭場以外任何場所進行賭博」、「外出時備有偷竊用的物品」、「盜竊」、「管有危險藥物」、「非法入境」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）等。另外，警員亦在行動中發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。行動中，共發出109張定額罰款通知書。

其中，新界南總區反三合會行動組於荃灣鱟地坊一單位搗破一個非法賭場，檢獲4張電動麻雀枱、現金及一批賭具。行動中，一名女子涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外11人則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

而荃灣警區及葵青警區特別職務隊，分別搗破兩個位於荃灣眾安街及葵涌梨木道的非法賭檔，檢獲多張電動麻雀枱、現金及一批賭具。兩名男子涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外22人則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。同時，葵青警區重案組及青衣分區特遣隊，於青衣青綠街一間超級市場外拘捕兩名45及61歲男子，他們涉嫌與區內至少11宗店舖盜竊案件有關。

此外，荃灣警區反三合會行動組聯同特遣隊及雜項調查隊，分別於沙咀道及白田壩街三個工業大廈單位，搗破3間懷疑違規經營的派對房間，拘捕3名處所負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另有56人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，葵青警區反三合會行動組則與雜項調查隊，於葵豐街兩個工業大廈單位，搗破兩間懷疑違規經營的派對房間，拘捕兩名場所負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另有21人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。