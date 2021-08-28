警巡灣仔娛樂場所票控48男女　涉無用「安心出行」等違規

警方有組織罪案及三合會調查科、港島總區反三合會行動組、灣仔警區反三合會行動組及機動部隊人員昨晚(27日)約10時展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」行動，突擊巡查灣仔區內多間娛樂場所。

行動中，32名男子及16名女子(19至58歲)涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書，當中包括18男7女未能出示掃描「安心出行」的二維碼紀錄，另外14男9女則在法定營業時間外在酒吧消遣。

新冠肺炎疫情持續逾年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。