港府手腳慢　下月中方物色第2間檢疫酒店　4萬外傭唧牙膏抵港

港府日前與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，由下周一(30日)起，在兩國完成接種兩劑新冠疫苗的外傭可來港工作。勞工及福利局局長羅致光今早(28日)在電台節目表示，將有數以千計外傭符合現時防疫要求來港，但本港檢疫酒店房間數量有限，加上菲律賓等地疫情嚴峻，難以一時讓大批來自疫情高風險地區的外傭來港，需要平衡防疫風險，他又期望下月中能物色到第2間供外傭來港隔離的檢疫酒店。

香港早前因應熔斷機制，禁止菲律賓及印尼航班來港，令一眾等候外傭的家庭大受影響，羅表示，難以估算香港現在欠缺多少外傭，但指2019年本港約有40萬名外傭，而目前則不足36萬名，並相信大部分外傭是因疫情無法來港。他指，目前只有香港荃灣絲麗酒店專門負責外傭來港隔離，以酒店409間房間、每名外傭隔離21日計算，即平均每日約20人來港。

對於檢疫酒店房間是否先到先得，羅指沒有「中央輪候冊」，預訂安排與其他檢疫酒店一樣，需要僱主或中介公司自行預訂機票、酒店等。