打科興現副作用70歲以上佔半　孔繁毅：接種達85%方建免疫屏障

新冠疫苗接種計劃推出近半年，長者接種率持續低位，不少人擔心出現副作用而卻步。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早(28日)在電台節目表示，在接種由內地及德國研發的復必泰疫苗人士之中，70歲以上有副作用的比率，只佔整體有副作用接種人士的2成，相反接種由內地研發的科興疫苗，70歲以上或以下人士出現的副作用比率各佔一半，指反映復必泰可能更適合長者接種。

孔表示，1名變種新冠病毒患者可以傳播給另外7人，認為疫苗接種率至少要達8成半才能建立免疫屏障，希望本港在未來2個月，整體市民及長者的接種率都有7成或以上。他又指，本港目前接種700萬劑新冠疫苗，經委員會審視後，認為與疫苗有關或不排除有關的嚴重異常事件有569宗，當中涉及復必泰及科興各佔一半，涉及70歲以上人士的嚴重事件佔1成左右，涉及80歲以上佔2%。

醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，孕婦若感染新冠病毒，早產風險高達7成，肺炎亦會較嚴重，婦產科學會已建議孕婦應接種新冠疫苗，但本港孕婦接種率相對低，強調數據顯示接種疫苗不會增加流產風險，處於早孕期或中孕期的孕婦，都應考慮接種復必泰疫苗，科興則未有孕婦接種的相關安全數據。