警方掃蕩尖東2違規K場　拘2負責人票控逾百顧客

油尖警區刑事部聯動西九龍總區機動部隊警員今日(28日)凌晨約2時15分，在尖東展開代號名為「雷霆21」及「犁庭掃穴」行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，並搗破2間涉嫌違規營業的卡拉OK場所。

警員拘捕場內兩名分別姓馬(42歲)及姓陳(46歲)的男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章)。

卡拉OK場內3男2女(23至52歲)未能出示掃瞄「安心出行」的二維碼紀錄，另外10男4女(38至46歲)則沒有接種新冠疫苗，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書。另外83名顧客亦因涉嫌違反「禁聚令」被發告票。

新冠肺炎疫情持續逾年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。