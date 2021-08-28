邱騰華指電影影響力深入民心　須修訂把關防成危害國安中介

《港區國安法》去年生效後，港府決定將規管進一步伸展至電影界，提出修訂《電影檢查條例》。商務及經濟發展局長邱騰華今早(28日)在電台節目表示，電影送檢後同樣會經過評級，強調內容「過火」才會被禁，強調世界各地都有相關做法，本港經過不同社會事件後，政府必須防範於未然，《港區國安法》亦列明政府必須防範及制止所有危害國家安全的行為。

邱指出，電影有很大影響力，深入民心，若被利用作為危害國家安全、顛覆政府、宣傳恐怖活動的媒體必須要禁止。他指今次修例並非修改電檢制度，強調《港區國安法》有保障言論自由，會平衡國安及創作自由。

對於全國人大常委會押後表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。邱騰華表示，不清楚暫緩表決的原因，但認為外國對香港實施制裁，尤其美國對特區官員及本港經濟的制裁是不合理，更涉嫌違反世貿規定，認為國家提出反制裁措施是有理有據。

荷里活女星妮歌潔曼日前獲豁免檢疫，從澳洲來港拍攝引起防疫漏洞爭議。邱稱在嚴謹防疫的大前提下，部分具必要性的活動及人員往來仍要平衡，而且其他行業亦有豁免檢疫的安排，包括金融及商界，故電影業亦不例外。

他補充，當局審批個案會考慮多項因素，就這宗個案而言，有關人士來自當時仍屬低風險地區，相關人員入境後亦有嚴格規定，包括定期進行檢測，不可乘搭公共交通工具，並要事先向當局通報行程。