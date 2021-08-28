港隊王婷莛勇戰世界一姐　奪殘奧乒乓銅牌

香港17歲乒乓球小將王婷莛周六（28日）出戰東京殘奧TT11級女單準決賽，面對50歲世界「一姐」Elena Prokofeva，在先贏一局情況下，以1：3告負。由於賽事不設銅牌戰，王婷莛成功為港隊摘銅，為今屆首面獎牌。

特首林鄭月娥對王婷莛奪得銅牌表示祝賀，指王婷莛首次登上殘奧會舞台就一鳴驚人，為香港在本屆賽事贏得首面獎牌，令人欣喜及振奮；政務司司長李家超則讚揚年僅17歲的王，首次出戰殘奧已全力拚搏爭取每一分，更奪得銅牌，表現出色、令人鼓舞。他又呼籲市民為港隊集氣，並祝願港隊運動員在餘下賽事突破自己，創造佳績；民政事務局局長徐英偉亦讚揚王保持超卓水準、取得佳績，為她感到驕傲，並感謝教練、工作人員及家人對運動員的支持。

年僅17歲的王婷莛屬於智力障礙級別球手，世界排名第4的她在今屆賽事打出驚喜表現，分組賽曾擊敗上屆金牌得主烏克蘭球手Natalya Kosmina，以2勝1負勇闖準決賽。王婷莛準決賽迎來世界排名第一、代表俄羅斯殘奧會的Elena Prokofeva，對手雖然年屆50歲，實力依然強勁，今屆賽事未逢敵手兼1局未失，小組賽亦以3：0擊敗上屆銅牌得主、香港的吳玫薈。

首局兩人鬥得激烈，多次打成平手，王婷莛先以11：9取勝，成功打破對手今屆不敗身。第2局起，這位俄羅斯削球手加強旋轉，令王婷莛未能適應，以5：11、6：11連失兩局。

第4局，王婷莛開局先輸0：5，但她未受影響，更一度連搶5分，追至7：7，可惜她最終以8：11、總比數1：3畢業，勇奪銅牌。

九巴表示，香港代表隊在東京殘疾人奧運會的優秀表現令人鼓舞，宣布向所有東京殘奧香港隊運動員，送贈一年免費乘搭九巴及巴士命名權，每位代表隊成員可為一輛九巴巴士命名，載有命名內容和訊息的名牌，將安裝於巴士車廂內的車頭位置。