再有私立幼稚園財困結業　家長不滿僅退回部分學費

新冠疫情加上移民潮影響下，令私立幼稚園營運出現困難，於2018年創校，標榜校本音樂課程的聯合基督教音樂幼稚園，新學年甫開學10天，昨(27日)突然以財困為由宣布停辦，將安排學生轉校至同區另一幼稚園，惟僅退還25%學費，對於開學後始公布停辦，有家長不滿學校安排。教育局回覆指，知悉事件後已即時與該幼稚園聯絡，會向學校及學生提供適切意見及支援。

位於將軍澳唐賢街的聯合基督教音樂幼稚園，昨突然向全校家長發信，宣布即時起停辦幼稚園。據悉，校方解釋自去年疫情爆發以來，須多次停止面授課程，但校址業主未提供任何租金減免，構成嚴重的財政負擔，加上校方得悉唯一投資者將終止投資學校，經校董會討論後認為無可能運作至今學年結束，形容是停辦是極度困難的決定。

該校亦於社交媒體專頁公布幼稚園部門結束營運的相關安排，指校方會聯絡已繳付8月學費的家長，並退回8月份的25%學費，亦會按合約條款賠償及遣散幼稚園部門的教職員，並轉介予區內友校，而其他所有Playgroup如常運作，不受影響。