中環街市告別港人18年重開　建築師慨嘆：香港做保育舉步維艱

中環街市歷經18年停業，一度更被納入勾地表以拆卸出售，及後至2009年政府宣布重建，終於在本月23日重新開張試業。與中環街市一同經歷重重困難的中環街市項目建築師、創智建築師有限公司資深董事吳永順今早(28日)在電台節目表示，在重建10多年來面對不同風雨，由「漂浮綠洲」的設計，到後來的「簡約版」設計，終於成功開放予市民使用。他簡述在重建活化的過程中，有關外牆色調、出入口的改變、水磨石大樓梯的翻新等，同時指出香港保育舉步維艱，建議政府應檢討及完善香港的保育政策。

吳特別提到，活化後的中環街市仍保存1939年建成時的面貌。一些「定義特徵元素」，例如外牆的橫向窗戶及簷篷、水磨石大樓梯、中央光井、柱網結構和街市檔攤等。

由於中環街市項目分兩期工程進行，現時只有開放已完成的第1期工程，面向德輔道中的立面為第2期工程的部分。吳指出，在上世紀90年代時為建行人天橋，該立面已被拆卸重建，故現時重建會以新的玻璃幕牆取代，工程預計在今年底完成。

吳又指，中環街市由空置至復修完成歷時18年之久，這反映了香港做保育舉步維艱，因保育建築會牽涉社會上不同持份者的價值觀、政府行政和財政上的配合、各政府部門的官僚制度同協作等。他形容，若歷史建築屬私人物業更是「難上加難」，令不少具保育價值的建築物都因不敵金錢利益而被迫消失。吳建議政府應參考過去10多年由保育項目所得到的實踐經驗，定時與民共議，以檢討及完善香港現有的保育政策。