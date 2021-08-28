收緊公屋富戶政策成效低　實施4年交還單位遠低舊制

香港房屋供應短缺，現時公屋平均輪候時間更突破近年高位至5.8年，雖然政府4年前收緊富戶政策，惟收回公屋單位情況不如理想，據香港房屋委員會最新數字顯示，截至今年3月底已向約1,000個違反富戶政策的公屋住戶發出遷出通知書，包括約520戶違規在港擁有住宅物業，但最終只有330住戶交還單位。翻查運房局資料，在修訂富戶政策以前，平均每年有約280個住戶被收回公屋單位，反映舊政策反比修訂後的新政策收回更多單位。

新修訂的富戶政策由2017年10月起生效實施，有關政策明確指出，若公屋住戶的家庭入息超過公屋入息限額5倍、其家庭總資產淨值超過公屋入息限額100倍、或在香港擁有住宅物業，便須遷離其公屋單位。而家庭入息超逾公屋入息限額2倍但不高於3倍，便要繳交倍半淨租金另加差餉；家庭入息超逾公屋入息限額3倍但不高於5倍，則要繳交雙倍淨租金另加差餉。

如未能即時遷出公屋單位，住戶可申請「定期暫准居住證」，為期不得超過12個月，期間亦需要繳交雙倍淨租金另加差餉或市值租金。

不過，根據房委會資料顯示，自修訂的新富戶政策生效以來，截至今年3月底已發出約1,000份遷出通知書，但僅收回了約330個公屋單位，佔整體約33%。而在收到通知書住戶中，約有520戶在香港擁有住宅物業；約有190戶總資產超公屋入息限額100倍；約有40戶入息超公屋入息限額5倍；另有230戶未有進行申報。

翻查運房局資料，房委會於修訂新富戶政策前後的2014至2018年，房委會因相關規定而收回公屋單位平均每年約有280個，明顯比富戶政策修訂後的回收數字更多。