反國歌法非法集結案　地盤工囚7個月　23歲學生判社服

大批示威者去年5月在旺角聚集抗議國歌法二讀，期間有人在便衣警制服疑犯期間，向警員投擲磚塊及鐵罐雜物，2名涉案男子因此被捕，及後被控非法集結及襲警罪。2人經審訊後被定罪，裁判官鄭念慈今日(28日)在九龍城法院，分別判處兩人120小時社會服務令及即時入獄7個月。

2名被告分別是23歲學生李汶錡，和27歲地盤工人黃勝仁。裁判官鄭念慈早前裁定2人罪成，案情指案發當日凌晨時分，有大批示威者亞皆老街及彌敦道聚集，期間一名警員在場拘捕示威者時，遭多人掟雜物，包括玻璃樽及磚頭等。

鄭官今天判刑時，指考慮到非法集結涉及襲警元素，判刑須起阻嚇作用、以儆效尤，而用雜物投擲亦具有一定殺傷力，基於案件嚴重性，將量刑起點訂在6個月，考慮到李早前已還押超過160日，報告亦建議社會服務令，並且附帶精神科治療的附加條件，鄭官遂判處李120小時社會服務令，認為更有助其更生；而黃則因為案發時蒙面，增加執法難度，鄭官視為加刑因素，最終判黃即時入獄7個月。

控罪指，2名被告於2020年5月27日，在亞皆老街及彌敦道交界參與非法集結，並襲擊警員14267及警長50365。