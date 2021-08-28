初小生在家上課　教大調查揭逾40%感煩躁不安及孤獨

疫情下面授課堂均改以網上進行，惟網課缺乏師生互動教學氛圍。香港教育大學調查發現，初小學生在家學習期間出現負面情緒，超過40%初小生在家上課感到煩躁不安和孤獨，逾半受訪學生更指自己無法按時完成功課；大部分受訪學生都希望，能夠盡快返回校園上課。

調查在今年5月26日至7月10日期間進行，透過問卷調查及訪談形式，訪問711名小一至小三學童、562名家長及97位教師的意見，了解疫情下初小學生的學習挑戰及心理調適情況。調查發現，逾40%受訪學生在家上課感到煩躁不安及有孤獨感，且無法按時完成功課。

數據顯示，負面情緒或孤獨感越高的學生，其學習效能越低。近半學生指在家學習期間，曾無法按時完成功課，當中以小一生的情況最為普遍；超過60%初小生喜歡回校上課，喜歡在家上課的學生不足20%。

家長方面，逾90%受訪家長希望學校恢復實體課堂，有超過80%家長認為子女更喜歡回校上課。調查又顯示，疫情期間焦慮情緒較高的家長，更容易向子女發脾氣。大部分受訪教師則認為，學生無法自律地在家上課學習（91.9%）、網上課堂容易令學生分心（81.8%）；超過70%的教師認為網課期間難與學生溝通，影響互動。

教大特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒指，建議建立家校合作機制，由學校社工、課程發展、訓輔及特殊學習需要主任共同制訂一套方案。他指，教師可提前與家長分享較難的學習內容，讓他們幫子女預習。該中心項目經理何嘉華則建議教師改善網課內容及形式，以提升學生的內在學習動機，例如善用各種不同的電子工具和討論平台。