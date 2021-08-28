劏房租管步入立法程序　基層團體批評條例漏洞多

房屋供應不足，接踵而來的劏房問題亦無法解決。為保障劏房戶權益，港府於今年開展了《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》的立法工作，租管條例於今年7月14日進入二讀階段，預計條例最快可於今年年底落實。惟租管條例推出至今，不少民間聲音仍然對此抱質疑態度，有團體今日（28日）召開記者會，表示劏房租管條例仍有不少漏洞，例如欠缺定期檢討機制、未有設立起始租金、舊租約不受規管、加幅不應多於10%等。更有現時居於劏房的租客控訴加幅上限太大，擔心收入微薄的自己無法負擔。

民間監察政府推行租管陣線批評，研究及制訂法案的過程中並無公眾諮詢、工作小組亦無租戶代表，質疑租管條例的研究過程缺乏基層市民聲音。該團體認為，現時進行立法程序的租管條例並無覆檢時間及檢討機制，政府只表明會在推行一段時間後再審視成效，擔心在條例實施後實際情況會有不同問題出現需作出調整。建議應最少以2年1檢方式，檢視租務問題及整體發展。

該團體又指出，設立起始租金、法例刊憲生效後舊租約亦需受規管、加幅不可多於10%、擴闊條例規管範圍、成立專責部門處理租務糾紛、強制業主及租戶在租約內清晰列明雙方對於處所保養及維修的責任、以及「2+2+2」的保障住屋權亦需要涵蓋於劏房租管條例範圍之內。

深水埗劏房戶何先生表示，現居劏房約100呎，每月租金需要3,900港元，而現時缺乏起始租金的情況下，租戶日後或不能負擔業主提出的租金。加上續約時加幅上限可至15%，以何先生自己作為例子，約加價600港元左右，每月收入只有1萬港元左右的他如被加租至4,000港元，另加上水電費用，租金已及收入一半，恐加重經濟負擔。