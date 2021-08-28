劏房租管步入立法程序 基層團體批評條例漏洞多
2021年08月28日 15:19
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民間監察政府推行租管陣線批評研究及制訂租管條例法案的過程中並無公眾諮詢。
房屋供應不足，接踵而來的劏房問題亦無法解決。為保障劏房戶權益，港府於今年開展了《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》的立法工作，租管條例於今年7月14日進入二讀階段，預計條例最快可於今年年底落實。惟租管條例推出至今，不少民間聲音仍然對此抱質疑態度，有團體今日（28日）召開記者會，表示劏房租管條例仍有不少漏洞，例如欠缺定期檢討機制、未有設立起始租金、舊租約不受規管、加幅不應多於10%等。更有現時居於劏房的租客控訴加幅上限太大，擔心收入微薄的自己無法負擔。
民間監察政府推行租管陣線批評，研究及制訂法案的過程中並無公眾諮詢、工作小組亦無租戶代表，質疑租管條例的研究過程缺乏基層市民聲音。該團體認為，現時進行立法程序的租管條例並無覆檢時間及檢討機制，政府只表明會在推行一段時間後再審視成效，擔心在條例實施後實際情況會有不同問題出現需作出調整。建議應最少以2年1檢方式，檢視租務問題及整體發展。
該團體又指出，設立起始租金、法例刊憲生效後舊租約亦需受規管、加幅不可多於10%、擴闊條例規管範圍、成立專責部門處理租務糾紛、強制業主及租戶在租約內清晰列明雙方對於處所保養及維修的責任、以及「2+2+2」的保障住屋權亦需要涵蓋於劏房租管條例範圍之內。
深水埗劏房戶何先生表示，現居劏房約100呎，每月租金需要3,900港元，而現時缺乏起始租金的情況下，租戶日後或不能負擔業主提出的租金。加上續約時加幅上限可至15%，以何先生自己作為例子，約加價600港元左右，每月收入只有1萬港元左右的他如被加租至4,000港元，另加上水電費用，租金已及收入一半，恐加重經濟負擔。