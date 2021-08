中介指印傭登機前方能領針紙　趕不及預訂港檢疫酒店　暫難成行

港府早前宣布已與菲律賓及印尼兩地政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議,已打針的傭工下周一起可來港工作,相關外傭必須持有效工作簽證、指定疫苗接種紀錄及無染疫證明,並預訂至少21日指定酒店房間作隔離檢疫。惟有外傭中介透露,由於印尼來港的外傭需以一張當地衞生部門發出、印有兩針接種詳情的文件,方可於香港預訂指定檢疫酒店,而該文件只能於當地上飛機前才能領取,「即是一個印傭都不會來到香港!」

印尼當局早前公布外傭於當地接種兩針後的針卡,惟香港僱傭代理協會主席張結民向東網透露,當地仍有一張印有“Ministry Of Health Republic Of Indonesia Directorate General Of Disease Prevention And Control”的文件,文件上會列明兩針的接種時間、護照號碼、疫苗名稱,並於當地上飛機前才能領取。

他續指,現時本港指定檢疫酒店規定,要持有合資格的文件方可預訂房間,亦需於當地上機前需出示21日酒店預訂證明,惟沒有該張文件即不能預訂,加上現時「一房難求」,不可能於一、兩天內處理,變相30日開放來港時,1,000個準備來港工作的印傭「一個都不會來到!」