瑪利諾爆欺凌事件稱有人發布不實信息　女童家長反駁：原告變被告

本報今日（28日）頭版報道九龍城區名女校瑪利諾修院學校（小學部）爆出校園欺凌事件。不過，校方曾於周四（26日）發聲明指，有家長發布有關學校及員工的不實信息，又譴責該家長未經授權錄下與教師的談話內容，並在社交媒體上發布經剪輯的錄音。受害女童的家長林太向本報承認曾上載與校方對話的錄音，但強調沒有移花接木，批評校方將「原告變被告」，誣衊其本人。

瑪利諾修院學校（小學部）於周四校網發表聲明，批評有家長發布有關學校及員工的不實信息，又譴責涉事家長未經授權錄下與老師的談話內容，並在社交媒體上發布經剪輯的錄音，校方形容行為不道德及涉嫌違反《基本法》及《個人資料（私隱）條例》，已就事件報警及通報個人資料私隱專員，也保留採取其他行動的權利。

校方表示，一直不懈努力地為的學生提供安全、有益和快樂的學習環境，當處理任何與學生有關的事件時，校方一直努力期望可做到公平公正，亦不遺餘力地邀請專家、專業人士、校方高層、教師和輔導員團隊參與校務。

林太反駁指，自己所說的均是事實，強調並非虛假，「我都冇做錯，你（校方）要告我咪告我」，直言作為母親必須為女兒討回公道，又形容校方將受害者「趕盡殺絕」。她承認有關上載到社交媒體的錄音，僅輯錄校方在初步調查後於會議上說出的事發經過，但強調並無移花接木。