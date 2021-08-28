馬國改列高風險　疫苗紀錄隨即不適用　滯留港人狠批荒謬

港府將海外地區簡化為「高中低」風險，其中從高風險地區的抵港人士，其疫苗證明須持有認可疫苗接種紀錄，有別中、低風險地區，只需要當局發出的疫苗接種紀錄便可。有滯留在馬來西亞的港人表示，原計劃上周六（21日）回港，惟港府在8月20日將馬來西亞由中風險升級至高風險地區，其在當地接種的疫苗紀錄隨即不受認何，她批評當局的政策荒謬至極，「明明同一支針，在中風險就得，高風險就不行」。

徐小姐在7月12日及8月2日於馬來西亞接種由內地及德國合研的復必泰疫苗，並計劃上周六回港，以處理她即將到期的護照。不過，港府將馬來西亞升級至高風險地區後，其疫苗紀錄不受認何，導致需滯留當地。她批評措施極不合理，馬來西亞為防控採以「鎖國」，只接受國民入境，相反香港將港人拒諸門外，但卻開放予外傭回港。

港府現時要求，高風險地區的抵港人士，必須持有認可疫苗接種紀錄，包括由香港發出的接種疫苗紀錄、經世衞指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的接種疫苗紀錄、內地或澳門當局或其認可機構發出的接種疫苗紀錄，或已與香港訂定雙邊疫苗紀錄認可協議的國家的相關主管當局或其認可機構發出的接種疫苗紀錄。翻查資料，現時經世衞認證的國家有36個，其中亞洲地區只有日本。