兩渡輪公司擬購22艘新船　目標2023交付

本港離島渡輪船齡甚高，政府兩年前推資助計劃為離島渡輪換新船。新渡輪及港九小輪昨日（27日）發出的招標通告，將購買22艘新船，其載客量由300至1,000座不等，其中4艘為混能船，而目標2023至2025年內交付。

新渡輪是次招標的13艘新船，其中11艘為常規渡輪，一艘可載客300人，一艘載400人，８艘500座，以及一艘載1,000人；其中2艘混動船分別載500及1,000人。至於港九小輪9艘新船，7艘載客量達450人，包括2艘混動船；另有2艘載客400人。新船未來將營運本地離島渡輪航線。

據政府資料顯示，現時本港11條離島渡輪航線的船隊，船齡平均超過20年，甚至接近40年，且設備相對簡陋、船速不高。為提升船隊質素，政府2019年宣布推出新的船隻資助計劃，分兩個階段在2021年起，為 11 條航線全面更換較環保且配備嶄新的船隻，涉及約47艘新船，以取代現有船隊內52艘船。

新船將使用較輕身的鋁或碳纖維物料，在可行情況下亦會使用符合國際海事組織第三級排放標準的引擎，比起現時普遍屬第一級排放標準的引擎，有效將氮氧化物的排放量降低達八成。

另外，政府去年預留3.5億港元，推行電動渡輪先導試驗計劃,，包括全額資助渡輪營辦商建造電動渡輪和相關充電設備的費用，初步預計於2023年展開測試。