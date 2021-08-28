外傭僱主批檢疫酒店安排不周　每晚索價800元比旺季更貴

港府分別自4月及6月禁止菲律賓及印尼航班來港，令來港外傭人數大減，出現「外傭荒」，惟即使請到合適人選，現時亦未必能順利抵港。有外傭僱主表示，半年來聘用外傭一波三折，6月下旬安排好酒店供外傭檢疫，惟遇上當地疫情大爆發至熔斷禁止抵港，下周一可以重新來港，但指定檢疫酒店未能提供房間，加上價錢較原先安排貴一倍，批評不能接受，直斥當局只照顧有錢的家庭。

僱主李小姐表示，家中長者需要外傭照顧，自2月起開始物色人選，經過審批等程序原定6月25日下午抵港，一切準備就緒，惟政府於6月23日發稿指禁止印尼航班來港，只能夠再等，直至近日公布下周一已打針外傭可來港工作，惟只有一間指定檢疫酒店，變相令她原先的安排白費。

她續指，現時安排下，接待外傭的指定檢疫酒店索價一晚800港元，21日檢疫期需付1.68萬，較原本預訂的貴了一倍，超出預算。她批評，當局安排不能接受、考慮不周，形容是「有錢的可以先請外傭」，直言有外傭需要的家庭未必可以負擔貴價機票、貴價酒店。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，由於禁飛的情況通常來得相當突然，「今日公布後日禁」，故此業界間都有面對此情況，又指現時指定檢疫酒店索價比旺季時的500至600港元更貴，令不少僱主寧願選擇「等多等」，並舉例指協會500多個傭主希望聘請外傭，但現時只有50人申請指定檢疫酒店房間。