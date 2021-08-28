移民博覽開鑼　多因政治環境萌去意　中產及基層查詢佔逾4成

本港近年遭暴疫夾擊，加上政治、經濟環境不穩引發移民潮，由去年截至今年中，已近8.92萬人離港，為2020年同期4倍。移民潮下，一連兩日在會展舉辦的「國際移民及置業博覽」今日(28日)開鑼。適逢周末，會場人流如鯽，不少人到場了解移民資訊。有展商稱今年人流較以往多30%至40%，最近兩周亦收到特別多查詢。有市民說因本港政策及政治環境轉變，令他們感到不開心，因而打算離港。主辦單位指，截至下午4時，已有近14,642人登記進場。

博覽總監謝沛豪指，網上登記參觀人士中，月入20,000至50,000港元及20,000港元以下的家庭分別佔28%及18%，反映一般家庭亦會思考移民問題，並非富裕家庭的專利。專營英國移民公司負責人文偉成則指，打算全家移民的查詢佔大多數，更有90%查詢者持有俗稱BNO的英國國民(海外)護照。文提醒市民若打算移民，需有心理準備在新居住地的生活及經濟情況，並以英國為例，指要「有心」學習英文再考慮移民。

市民吳生吳太指，近半年開始有移民的打算，港府的施政及政治環境成為移民的最大推動力。他們稱最近的社會情況令他們感到不開心，認為有需要轉變環境。分別從事維修業及金融行業的他們指，首選是英國、加拿大，認為兩地的移民政策較為合適，又稱不介意從事其他行業，包括成為超市店務員。