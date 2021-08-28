黎智英妻傳家中搞局邀李柱銘陳方安生等　疑消息曝光後告吹

壹傳媒黎智英的大宅有傳今（28日）晚舉行家宴。由於黎智英正在赤柱監獄服刑，其飯局改由其妻子李韻琴作東，據知出席人士包括前廣播處處長張敏儀、民主黨創黨主席李柱銘夫婦、前政務司司長陳方安生等14人，疑為黎智英涉及的一連串事件急商對策。惟在傍晚，大宅外毫無動靜，亦未見有賓客到訪，懷疑因消息曝光而飯局告吹。

據東網記者在現場所見，黎位於何文田加多利山嘉道理道81號的大宅外，今午已有傳媒在外等候，期間一直未見有飯局食材送抵大宅，直至晚上8時仍未見有賓客現身，疑與消息提早曝光而告吹有關。

目前因3宗非法遊行案件而在獄中服刑的黎智英，仍身纏多罪，包括涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊。此外，黎近期亦與多宗政治官司扯上關係。其中，偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒，被控勾結外國勢力危害國家安全，承認由黎智英及其助理Mark Herman Simon在幕後控制和提供資金。消息指，今晚原先舉行的飯局，目的是就上述案件急謀對策。

黎智英未在囚前，過往頻頻在大宅設宴，餐餐大魚大肉。例如去年聖誕他獲准保釋期間，一連三日無視疫情下「飯敍」，在其家中設宴款待多名時任民主派人士、立法會議員，以及壹傳媒高層等。席上賓客飲飽食醉之餘，離場時車箱更有大包小包物件，似滿載而歸。