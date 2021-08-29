東方日報A1：店舖阻街鬥噪音　搖鈴招客似招魂

店舖噪音滋擾及阻街問題無日無之，環保署過去3年接獲1,152宗叫賣噪音投訴，惟成功檢控率僅約7%。東網記者近日巡視全港多個黑點，當中荃灣有街道逾10商店爭相廣播，有豬肉店更以人肉搖鈴吸客，噪音分貝較鑽牆更甚，人車爭路險象不時發生；北角有店舖阻街嚴重，導致行人與電車擦身而過；柴灣有商戶則以帆布蓋着阻街貨物逃避執法，待食環署人員離開後故態復萌。地區人士直指噪音問題令附近居民神經衰弱，而阻街亂象曾導致市民被車撞受傷，斥環保署及食環署助長問題惡化。

荃灣川龍街與新村街一帶，長約百米的街道，多間售賣豬肉及蔬果的地舖將對出行人路據為己有，貨籃及貨物放在行人路上擺賣；亦有人用手推車將載有海鮮的發泡膠放在馬路邊疑無牌擺賣。行人路收窄至市民無法行走，多人被迫行走馬路，人車爭路成常態。

阻路問題外，整個區域充斥各種吵鬧而重複的廣播聲。記者連日不同時段到場實測，在新村街近大屋街交界連續3間商舖不停廣播，街道環境音量平均高達85分貝，更有人不斷以咪高峰重複叫喊促銷口號，音量逾94分貝，高於操作電鑽時的音量。兩條街逾10間店舖不停廣播，有豬肉檔更在廣播之餘，同時不停搖晃銅鈴招客。

「日夜都好嘈，住咁耐都係咁！」記者到新村街一幢唐樓視察，有居民直言已習慣噪音，記者從梯間量得音量逾86分貝，反映附近居民飽受噪音滋擾。

荃灣區區議員陸靈中直言，川龍街一帶商舖經常佔用馬路及行人路作貨倉，曾有市民因走出馬路被小巴撞到受傷。無間斷的廣播對附近居民造成極嚴重滋擾，陸接獲大量有關噪音的投訴，更有舊樓市民因長期受滋擾導致神經衰弱，噪音更直達住宅中層單位，在家工作的居民反映受噪音影響無法集中精神，學童也受牽連。陸又指，每晚約11時就有大型貨車將菜運至，落貨及推動貨品產生的噪音同樣嚴重，有時會嘈吵至凌晨兩點，嚴重影響居民作息。

根據《噪音管制條例》，源自公眾地方的收音機、小販或揚聲器等的噪音統稱為鄰舍噪音，觸犯條例最高罰款1萬港元，環保署過去3年接獲店舖叫賣噪音的投訴達1,152宗，惟檢控只有86宗。

除荃灣外，記者亦巡視其他阻街黑點，發覺問題依舊。當中以電車通過露天市集聞名的北角春秧街，近期商舖佔路情況愈見嚴重，商戶將行人路佔據外，亦有魚檔及菜檔將貨物放置馬路，市民被迫在電車軌上行走，日前記者採訪，目睹抱着嬰孩的男子與電車擦身而過。

至於柴灣怡豐街一段闊約10米的行人路，兩邊的蔬果店各自將營業範圍延伸3至4米，令原本寬闊的通道收窄至僅夠兩人通過。當有食環署職員巡查時，商戶竟將一塊帆布蓋着水果，成功避過執法，惟待食環署職員離開後，又重新掀起帆布做生意。

議員陳恒鑌指，曾致電投訴荃灣區店舖阻街及噪音滋擾，要求環保署介入處理重複播放洗腦宣傳聲帶事宜，該署事後派人去量度噪音及作出勸喻，惟離開後店舖很快故態復萌，直言現行條例沒有阻嚇作用，要求就商舖產生滋擾噪音立法，短期以《簡易程序治罪條例》檢控相關店舖。

食環署發言人指，一向關注有關地點店舖阻街情況，採取不定時突擊執法行動，包括發出定額罰款通知書或提出檢控等針對性執法行動。

環保署發言人指，過去一年在荃灣、北角及柴灣分別收到39、22及3宗叫賣噪音的投訴，當中在北角提出兩宗檢控。