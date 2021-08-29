政府刊憲　11個地方納入強制檢測

政府昨日(28日)晚上11時半公布，表示引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

昨日發現一宗由英國抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的4個指明地方被納入強制檢測公告。因應兩宗曾於香港居住的非本地確診個案，有3個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案，於指定期間曾身處4個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

強制檢測公告詳情：

A. 涉及 L452R 變異病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年8月4日或8月5日下午2時至下午7時30分、8月7日或8月8日中午12時至下午5時、8月10日或8月11日上午10時30分至下午3時期間曾身處香港新界大嶼山愉景灣 D'Deck 地下 G03 號鋪 Pascucci 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年8月11日或8月12日下午2時30分至下午4時或8月15日上午10時30分至中午12時期間曾身處香港新界大嶼山愉景灣愉景廣場 A座地下 G02號鋪麥當勞的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人

士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年8月14日中午12時至下午5時期間曾身處香港中環八號碼頭香港海事博物館的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強

制檢測公告的規定。

4. 任何在2021年8月4日至8月28日期間曾身處香港新界大嶼山愉景灣明翠徑 3 號觀霞樓的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公

告的規定。

B. 非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年8月27日上午7時30分至上午11時30分期間曾身處香港跑馬地體育道 3 號香港足球會 2 樓香港足球會咖啡廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年8月25日上午7時至下午3時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場 1 號客運大樓離港層 6 樓環亞機場貴賓室（鄰近 1 號閘口）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年8月26日至8月28日期間曾身處香港石澳石澳村 208 號的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

C. 屬再次檢測的指明地方

1. 任何在2021年8月8日下午5時至下午8時期間曾身處香港灣仔灣仔道 146 號地鋪八方雲集鍋貼水餃專門店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲

視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年8月9日中午12時至下午3時期間或8月11日中午12時至下午3時期間曾身處香港赤柱佳美道 23 號赤柱廣場 2 樓 201-203號鋪 3hreesixty 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年8月8日下午3時30分至下午5時期間曾乘搭任何由赤柱村開出往銅鑼灣路線號碼 40 的專線小巴的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2021年8月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月26日至8月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 任何在2021年8月8日下午6時30分至下午8時期間曾乘搭任何由銅鑼灣開出往赤柱村路線號碼 40 的專線小巴的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2021年8月30日或之前接受檢測。