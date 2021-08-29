因工傷致椎間盤移位　郵政員工遭縮短合約至半年

郵政署被指帶頭歧視工傷員工！近日有郵政署屬下合約僱員向東網反映，因工傷導致椎間盤移位，自去年年中不但未能回到原有工作崗位，日常更需依賴拐杖輔助步行，只能留家休養及接受物理治療，卻因此疑遭受不公平對待，遭郵政署以未能評核其工作表現為由，將其續約年期減半，由以往續約1年縮短至半年合約。有關注團體批評事件不理想，認為郵政署行為如同落井下石，未有充分保障合約僱員。平等機會委員會指不會就個別個案作出評論。郵政署則指合約僱員在合約屆滿後是否獲得繼續聘用，主要視乎運作需要，不會針對工傷員工而縮短其續約期。

就職於九龍灣中央郵件中心的劉先生稱，自己已為郵政署服務約8年，去年3月5日因外出送遞郵件導致工傷，並出現椎間盤移位，並自此在醫生的建議下放病假，至今仍不能遠行，日常步行亦需依賴拐杖。惟於今年5月正值續約期，他突接獲郵政通知，指自己因病假未有工作表現，故續約期由以往1年縮短至半年。他指過往從未聽聞類似事件，認為郵政署有歧視之嫌。

他指，自己因工作受傷，為公司付出卻換來不公的待遇，對此感到心淡。他透露，自己與父親同住，為家中的經濟支柱，擔心郵政下一步會以工傷為由拒絕續約甚至藉機遭解僱，令其手停口停，期望可獲1年續約，獲得應有保障。

香港郵政合約僱員工會副主席陳偉文批評郵政署處事不公，同時擔憂有關做法會傳遞錯誤訊息，令員工理解為工傷就會減低續約年期及機會，令日後合約員工即使出現工傷，亦不敢上報，對員工造成威嚇。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪指，郵政署雖為政府部門，但一直以營運基金模式運作，財政上需自負盈虧，為節省金錢，一直聘請大量合約僱員，惟合約僱員不論在薪金或升遷等各方面的福利均遠遜於公務員。他狠批合約僱員早已淪爲郵政署旗下的犧牲品，若有僱員因為公司作出貢獻而受傷，繼而只獲短約，此舉如同落井下石，不但行爲可恥，亦「沒理由咁做」。他又斥郵政署過往在維護僱員權益上，一向表現遜色，亦以剝削僱員及濫用合約僱員為名，而是次事件反映合約僱員未能得到應有保障，甚至質疑署方此舉有歧視殘疾之嫌。

平機會回覆指不會評論個別個案，若市民懷疑基於其殘疾、性別及婚姻狀況等原因而受到歧視，可以與平機會聯絡，作出查詢或投訴。

郵政署回覆指一直按照公務員事務局的有關指引僱用非公務員合約僱員，合約僱員在合約屆滿後是否獲得繼續聘用，主要視乎運作需要，亦會考慮其工作表現、品行及健康狀況等因素；若合約僱員於評核期間有較長時間未能上班，主管未能就同事工作作評核，部門一般會調節與合約員工的續約期限，直至有關員工回任後，按上述原則再作續約的考慮和決定。